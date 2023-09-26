Нафта Brent здешевшала до 92,9 доларів за барель

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 26 вересня, напередодні публікації відомостей про запаси США.

Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни

Листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на 0,38 дол (0,41%), до 92,91 дол за барель. У понеділок Brent здорожчала на 0,02 дол, до 93,29 дол за барель.

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Листопадові ф'ючерси на WTI на той час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 0,34 дол (0,38%), до 89,34 дол за барель. За підсумками попередніх торгів контракт здешевшав на 0,35 дол (0,39%), до 89,68 дол за барель.

Чому ціни змінюються

Тиск на ринок виявляє невизначеність щодо попиту після вересневого засідання Федеральної резервної системи, що залишила базову процентну ставку на найвищому рівні за 22 роки – 5,25-5,5% річних – і дала зрозуміти, що цього року розраховує підвищити її ще раз.

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Тим часом попит на нафту з боку Китаю минулого тижня збільшився на 0,3 млн барелів на добу (б/д) – до 16,3 млн б/д, що частково зумовлено відновленням попиту на авіапаливо для міжнародних перевезень, сказала MarketWatch старший аналітик City Index з фінансових ринків Фіона Чінкотта.

Крім цього, Американський інститут нафти (API) 26 вересня має опублікувати дані про тижневу динаміку нафтових запасів у країні, а настпуного дня офіційну статистику представить Міненерго країни. Трейдери в середньому очікують на скорочення резервів нафти за тиждень на 1,65 млн барелів, зазначає Trading Economics.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли у понеділок, 25 вересня, оскільки інвестори зосередилися на перспективах скорочення пропозиції після того, як РФ ввела тимчасову заборону на експорт палива, залишаючись при цьому настороженими щодо подальшого підвищення ставок, яке може знизити попит.