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Нафта Brent здешевшала до 92,9 доларів за барель

Вівторок, 26 вересня 2023, 09:57 - Анастасія Дячкіна

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 26 вересня, напередодні публікації відомостей про запаси США.

Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни

Листопадові ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на 0,38 дол (0,41%), до 92,91 дол за барель. У понеділок Brent здорожчала на 0,02 дол, до 93,29 дол за барель.

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Листопадові ф'ючерси на WTI на той час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 0,34 дол (0,38%), до 89,34 дол за барель. За підсумками попередніх торгів контракт здешевшав на 0,35 дол (0,39%), до 89,68 дол за барель.

Чому ціни змінюються 

Тиск на ринок виявляє невизначеність щодо попиту після вересневого засідання Федеральної резервної системи, що залишила базову процентну ставку на найвищому рівні за 22 роки – 5,25-5,5% річних – і дала зрозуміти, що цього року розраховує підвищити її ще раз.

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Тим часом попит на нафту з боку Китаю минулого тижня збільшився на 0,3 млн барелів на добу (б/д) – до 16,3 млн б/д, що частково зумовлено відновленням попиту на авіапаливо для міжнародних перевезень, сказала MarketWatch старший аналітик City Index з фінансових ринків Фіона Чінкотта.

Крім цього, Американський інститут нафти (API) 26 вересня має опублікувати дані про тижневу динаміку нафтових запасів у країні, а настпуного дня офіційну статистику представить Міненерго країни. Трейдери в середньому очікують на скорочення резервів нафти за тиждень на 1,65 млн барелів, зазначає Trading Economics.

Нагадаємо: 

Ціни на нафту зросли у понеділок, 25 вересня, оскільки інвестори зосередилися на перспективах скорочення пропозиції після того, як РФ ввела тимчасову заборону на експорт палива, залишаючись при цьому настороженими щодо подальшого підвищення ставок, яке може знизити попит.

нафта Китай США
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Економічна правда
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