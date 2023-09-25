Ціни на нафту зросли: побоювання дефіциту пропозиції знову в центрі уваги

Reuters

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори зосередилися на перспективах скорочення пропозиції після того, як РФ ввела тимчасову заборону на експорт палива, залишаючись при цьому настороженими щодо подальшого підвищення ставок, яке може знизити попит.

Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 32 центи (0,3%) - до 93,59 доларів за барель до 04:34 за Гринвічем після того, як у п'ятницю ціна знизилась на 3 центи.

Водночас ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate продовжили зростання другу сесію, торгуючись на рівні 90,27 долара за барель, піднявшись у ціні на 24 центи (0,2%).

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"Ціни на нафту почали тиждень на висоті, оскільки ринок продовжує переварювати тимчасову заборону Росії на експорт дизельного палива і бензину на і без того вузькому ринку, що компенсується повідомленням ФРС про те, що ставки залишатимуться вищими ще довше", - сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

Обидва бенчмарки впали минулого тижня, перервавши тритижневу переможну серію, після того, як "яструбина" позиція ФРС потрясла світові фінансові сектори і викликала занепокоєння щодо попиту на нафту.

За попередні три тижні ціни зросли більш ніж на 10% на прогнозах значного дефіциту пропозиції нафти в четвертому кварталі після того, як Саудівська Аравія і Росія продовжили додаткові скорочення поставок до кінця року.

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Минулого тижня РФ тимчасово заборонила експорт бензину і дизельного палива до більшості країн з метою стабілізації внутрішнього ринку, що посилює занепокоєння щодо низької пропозиції продуктів, особливо мазуту, оскільки Північна півкуля вступає в зиму, пише агентство.

"Новина про заборону експорту російського палива, схоже, поки що врахована в ціні, але підводна течія дефіциту нафти у світі є глибокою, і основна увага приділяється дефіциту дизельного палива та побоюванням щодо непередбачуваних перебоїв у постачанні СПГ, які, ймовірно, збережуться, особливо на європейських ринках", - додають аналітики.

Нагадаємо:

Російський уряд ввів тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для стабілізації цін на паливо внутрішнього ринку.

Економічна правда