Ощадбанк з початку року вчетверо збільшив прибуток

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Державний Ощадбанк протягом січня-серпня збільшив чистий прибуток учетверо порівняно з аналогічним періодом 2022 року - з 2,3 млрд грн до понад 9,4 млрд грн.

Про це пресслужба банку повідомила агентству Інтерфакс-Україна.

Зокрема, чистий прибуток за серпень становив 1,2 млрд грн.

"На підсумковий фінансовий результат також вплинула переоцінка фінансових інструментів у портфелі цінних паперів: вона додала до загального прибутку майже 1,5 млрд грн", - пояснили в фінустанові.

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Ощадбанк фіксує поліпшення всіх ключових фінансових показників. Чистий процентний дохід збільшився порівняно з показниками за 8 місяців 2022 року на 39% - до 12,1 млрд грн, чистий комісійний - на 30%, до 4,4 млрд грн.

Операційний прибуток становив 7,8 млрд грн, що у понад двічі краще показника за аналогічний період минулого року.

Крім того, як зазначили у пресслужбі, Ощад має у своєму розпорядженні достатній запас ліквідності та капіталу. Показник адекватності регулятивного капіталу фінустанови станом на 1 вересня цього року становив 18,48% за встановленого нормативу Національного банку України (НБУ) 10%.

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