Україна закуповувала дизельне паливо для ЗАЕС після окупації – Галущенко

Україна закуповувала та возила дизельне паливо на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів Суспільному.

Галущенко розповів, що загалом доставили на ЗАЕС "близько 500 тонн дизеля".

"Україна, "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитись про коридор, аби постачати туди, щоб коли 7 разів був блекаут, у нас не сталася аварія", — зазначив міністр.

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Очільник Міненерго назвав цю ситуацію парадоксом, але пояснив необхідність такого кроку запобіганням аварії на станції.

"По факту росіяни там контролюють, ну і хай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якщо із цих семи блекаутів і один би стався і не вистачило б дизеля — це ядерна аварія", — додав чиновник.

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На Запорізькій АЕС завершили буріння свердловин із водою для охолодження зупинених реакторів.