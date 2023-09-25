Всі розділи
Укр / Рус

Україна закуповувала дизельне паливо для ЗАЕС після окупації – Галущенко

Понеділок, 25 вересня 2023, 20:00 - Анастасія Жарикова

Україна закуповувала та возила дизельне паливо на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів Суспільному.

Галущенко розповів, що загалом доставили на ЗАЕС "близько 500 тонн дизеля". 

"Україна, "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитись про коридор, аби постачати туди, щоб коли 7 разів був блекаут, у нас не сталася аварія", — зазначив міністр.

Реклама:

Очільник Міненерго назвав цю ситуацію парадоксом, але пояснив необхідність такого кроку запобіганням аварії на станції.

"По факту росіяни там контролюють, ну і хай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якщо із цих семи блекаутів і один би стався і не вистачило б дизеля — це ядерна аварія", — додав чиновник.

Нагадуємо:

Реклама:

На Запорізькій АЕС завершили буріння свердловин із водою для охолодження зупинених реакторів.

ЗАЕС АЕС Міненерго Енергоатом дизельне пальне
Реклама:
Подкаст
Матеріали за темою
"Росатом" перетворив найбільшу в Європі Запорізьку АЕС на катівню - розслідування 19 вересня 2023, 12:18
МАГАТЕ обіцяє простежити за окупантами під час переведення в гарячий режим шостого блоку ЗАЕС 11 серпня 2023, 20:04
Через дії окупантів на 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий 11 серпня 2023, 09:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті