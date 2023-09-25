Nestle, яка не виходить з Росії, планує зростання обсягів виробництва в Україні

Компанія Nestle має намір у 2024 році збільшити обсяг виробництва в Україні.

Про це повідомив CEO Nestle в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі в кулуарах конференції Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у 2022 році Nestle розпочала будівництво нової фабрики на Волині вартістю 42 млн EUR за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) поруч з уже наявною.

Нова фабрика вироблятиме вермішель швидкого приготування та інші продукти харчування.

Реклама:

Виступаючи на конференції, Дзанеллі зазначив, що в грошовому виразі цього року Nestle в Україні вже вийшла на стійке двозначне зростання за середнього зростання в секторі FMCG близько 17%.

Він додав, що відновився і збільшується експорт. Так, на Львівській фабриці, яка виробляє, зокрема, й продукцію ТМ "Світоч", його зростання сягнуло 20% до минулого року, переважно за рахунок постачання кави до Болгарії, а також кондитерської продукції. На Волинській фабриці, що виробляє продукти кулінарії, соуси та кетчупи, експорт зріс приблизно на 5%.

Нагадуємо:

Реклама:

Nestle - одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена у 187 країнах. Пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для сімей і домашніх тварин. Має понад 2000 торговельних марок.

У березні 2022 року Nestle призупинила капітальні інвестиції в Росію через її вторгнення в Україну, але з російського ринку не вийшла.

У компанії пообіцяли, що мінімізують діяльність у Росії до продажу базових продуктів, таких як дитяче та спеціальне медичне харчування.

Тоді ж виробники Oreo Mondelez, Nestle та PepsiCo зіштовхнулися зі звільненням співробітників в Україні та опором з боку працівників у Східній Європі, обурених рішеннями компаній зберегти частину бізнесу в Росії.

Проте згодом Nestle ухвалила рішення залишитися на російському ринку.

При цьому, Nestle, залишаючись в Росії, інвестує в новий завод на Волині майже 40 мільйонів доларів.

Бізнес Nestle в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.

Читайте також: Улюблений бренд фінансує російський тероризм? ChatGPT пропонує альтернативи

