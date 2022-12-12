Nestlé інвестує в новий завод на Волині майже 40 мільйонів доларів

Виробник харчових продуктів Nestlé інвестує 39,4 мільйона доларів у відкриття нового виробництва у Смолигові Волинської області.

Про це повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що швейцарська компанія вирішила розширити виробництво вермішелі в Україні.

Разом з фабрикою в Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.

На виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки, буде працевлаштовано 1500 людей.

"Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва харчових та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця й задовольняючи потреби українців і громадян інших європейських країн у високоякісних продуктах", – заявив гендиректор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.

У березні Nestle призупинила капітальні інвестиції в Росію через її вторгнення в Україну.