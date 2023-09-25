Getty Images презентує власний генератор зображень на основі ШІ

Getty Images

Фотографічний гігант Getty Images Holdings випускає інструмент штучного інтелекту, який генеруватиме зображення з величезної бібліотеки контенту компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що це спроба створити контент зі штучним інтелектом, вільний від проблем авторського права та власності, які досі заважали цій технології.

Getty, яка володіє правами на мільйони фотографій, раніше подала до суду на компанію Stability AI, яка популяризувала генератор зображень Stable Diffusion, за використання зображень без дозволу.

Реклама:

Новий продукт Getty, розроблений спільно з виробником мікросхем Nvidia, буде навчений працювати з власними даними Getty і намагатиметься обійти складні юридичні проблеми, частково шляхом обмеження того, які зображення буде використовувати генератор.

За словами головного виконавчого директора Крейга Пітерса, новий інструмент використовуватиме банк креативних зображень Getty, але не його колекцію новинних фотографій.

Пітерс додав, що новий генератор зображень не дозволить користувачам використовувати матеріали або активи, захищені товарними знаками, якими вони не володіють, тому способу створити щось на кшталт вірусного зображення Папи Франциска в пуховику Balenciaga не буде.

Реклама:

Щоб задовольнити потреби компаній, які хочуть створювати рекламу та інший вміст, Getty дозволить клієнтам додавати власні дані чи брендинг. Вміст, створений за допомогою продукту, який створюватиме зображення на основі текстових підказок, не буде додано назад у власні бібліотеки Getty.

Зображення, створені штучним інтелектом, отримають звичайну ліцензію Getty на використання вмісту, а також компенсацію за позови. Компанія також заявила, що планує виплатити компенсацію художникам і співавторам, чия робота була використана для навчання моделі ШІ.

За словами Пітерса, Getty продовжить інвестувати в судовий позов проти Stability AI у США та Великобританії.

Невизначеність навколо технології означає, що компанії, які хочуть використовувати програмне забезпечення штучного інтелекту для створення нових зображень для таких цілей, як рекламні кампанії чи публікації в соціальних мережах, хвилюються, що можуть наражатися на юридичну небезпеку та штрафи. Клієнти Getty неодноразово піднімали це питання.

"Клієнти хочуть використовувати генеративний штучний інтелект, але не хочуть натрапляти на таке мінне поле: "Ми навіть не знаємо, чи ми володіємо цим"", - сказав він.

Читайте також: Мікросхеми на трильйон: як Nvidia стала головним виробником "заліза" для штучного інтелекту

Нагадуємо:

Корпорація Amazon заявила, що інвестує до 4 млрд дол у стартап Anthropic, намагаючись конкурувати зі зростаючими хмарними конкурентами у сфері штучного інтелекту.