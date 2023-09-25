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Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках

Понеділок, 25 вересня 2023, 15:58 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Датський виробник іграшок Lego припинив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх деталях після того, як виявив, що його новий матеріал призвів до збільшення викидів вуглецю.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія виявила, що цеглинки для конструкторів, виготовлені з переробленого поліетилентерефталату (RPET), призводять до більших викидів вуглецю.

"Ми протестували сотні й сотні матеріалів. Просто неможливо було знайти такий матеріал", – зазначив генеральний директор Lego Нільс Крістіансен.

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Раніше компанія Lego пообіцяла до кінця десятиліття замінити пластикові кубики на нафтовій основі на виготовлені з екологічно чистих матеріалів.

У 2020 році компанія почала намагатися замінити пластикові цеглинки на екологічно чисті. Складність полягала в тому, щоб знайти матеріал, який був би екологічно чистим, але мав би такий самий колір, блиск і звучання, як пластикові цеглинки на основі нафти.

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Операційний прибуток виробника дитячих конструкторів Lego за першу половину 2023 року знизився на 19% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 6,4 млрд данських крон (938,7 млн дол).

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