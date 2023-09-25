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Вклади українців у банках у серпні зросли на понад 5 мільярдів

Понеділок, 25 вересня 2023, 15:25 - Анастасія Жарикова

У серпні українці збільшили суму вкладів у банках на 5,2 мільярда гривень. Загальна сума вкладів фізичних осіб на 1 вересня становила 1,16 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:

  • вклади у національній валюті становлять 718,5 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті – 396,5 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 132,9 млрд грн (11,9% від загальної суми вкладів.

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У Фонді нагадали, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії ФГВФО з 1 січня 2017 року.

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії. 

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис грн.

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Нагадуємо:

З 1 вересня фізичні особи, які є позичальниками банків, що ліквідуються, отримають можливість реструктуризувати свої борги.

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