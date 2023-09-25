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В НБУ бачать підстави для ще більшого зниження облікової ставки до кінця року

Понеділок, 25 вересня 2023, 13:40 - Анастасія Жарикова

Усі члени комітету з монетарної політики Нацбанку передбачають ще більше зниження облікової ставки до кінця року, більшість з них – до 18%. Наразі облікова ставка перебуває на рівні 20%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Під час дискусії учасники погодилися, що НБУ продовжуватиме цикл зниження облікової ставки за умови сталого зниження інфляції та збереження стійкості валютного ринку на прогнозному горизонті. 

Також члени комітету зійшлися в думці, що пом’якшення процентної політики має і надалі узгоджуватися із заходами валютної лібералізації та переходом від фіксованого курсу до режиму керованої курсової гнучкості, передбаченими Стратегією. 

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На кожному етапі реалізації Стратегії регялятор має забезпечувати достатню привабливість гривневих активів, щоб мінімізувати ризики для збереження курсової стійкості. 

"Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 18% на кінець року. На їх думку, попри ліпшу, ніж очікувалося, поточну макроекономічну ситуацію, НБУ має врахувати і значну кількість ризиків, баланс яких упродовж останніх місяців навіть дещо погіршився", – зазначили у Нацбанку.

Згадані члени комітету пояснюють, що передчасні кроки з пом’якшення процентної політики можуть негативно позначитися на макрофінансовій стійкості, а для виправлення цих рішень може знадобитися багато часу та ресурсів. 

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Натомість кілька членів КМП бачать простір для зниження облікової ставки – до 16-17% наприкінці року. Вони вважають, що деякі ризики постійно переоцінюються, а також, що НБУ матиме простір для дещо швидшого зниження облікової ставки, ніж передбачає липневий макропрогноз.

Нагадуємо:

Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

Споживчі ціни в Україні в серпні 2023 року знизилися на 1,4%, внаслідок чого інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6%.

НБУ ставка інфляція
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