Українське зерно не ламало ринок в Польщі: експерт співставив ціни

Польські фермери мають майже вдвічі більшу виручку, ніж українські експортери агропродукції, тож твердження, що українське зерно поламало ринок в Польщі, не відповідають дійсності.

Про це заявив віцепрезидент з економічної освіти, доцент Київської школи економіки Олег Нів’євський, який проаналізував різницю між співставними цінами для польських та українських сільгоспвиробників на прикладі пшениці.

"Зібрали з Павлом Мартишевим (дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, - ред.) ціни з різних джерел. Два доволі цікавих висновки просто з графіка цін", - написав Нів’євський у своєму телеграм-каналі.

"Польські фермери наразі майже у два рази мають більшу виручку. Чому - причини всім відомі. Ми у війні, логістика дуже дорога, ризики, обмежені експортні можливості й тощо", - зазначив експерт.

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За його словами, динаміка польських цін загалом відповідає динаміці світових цін.

"Тобто не видно, щоб наш експорт їм "ламав" ринок", - наголосив Олег Нів’євський.

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У Польщі кажуть, що не можуть дозволити, щоб українське зерно потрапляло до країни одразу після збору врожаю, оскільки місцеві фермери є пріоритетом, і саме вони повинні продавати своє зерно й отримувати за нього розумну ціну.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

У МЗС Польщі назвали скаргу України до Світової організації торгівлі через ситуацію із забороною імпорту зерна елементом тиску.