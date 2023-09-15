Справа Коломойського: суддя ВАКС заявив про сплив строків досудового розслідування

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко оголосив про сплив строків досудового розслідування у справі Коломойського та відпустив без запобіжного заходу одного з фігурантів.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

"Що стосується судді Олега Ткаченка, то, на його думку, у справі Коломойського спливли строки досудового розслідування і тому він відпустив без запобіжного заходу ексзаступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу ПриватБанку Ярослава Лугового", - повідомив Новіков.

Новіков пояснив, якої логіки дотримувався суддя при прийнятті такого рішення.

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"У березні 2018 року набрали законної сили "правки Андрія Лозового" (нардепа минулого скликання від Радикальної партії). Ними передбачалося, що у справах, які відкриті після запровадження правок, розслідування необхідно продовжувати через слідчих суддів, а до правок – постановами прокурора (заступника генпрокурора)", - зазначив він.

Справа, в якій Коломойському повідомили про підозру, була відкрита у 2017 році, тобто до правок, і там продовжували слідство постановами генпрокурорів.

Але у цій же справі раніше уже повідомляли про підозру за іншим епізодом – розтрата 8,4 млрд грн ПриватБанку ексголовою правління установи Олександром Дубілетом та іншими. Стосовно них матеріали виділили в нове провадження.

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"А стару справу залишили без підозрюваних за іншими фактами. І от за одним з таких фактів повідомили про підозру вже Коломойському, Дубілету та решті. Однак, на думку судді Ткаченка, у справі уже спливли строки розслідування, бо про підозру у ній уже повідомляли й строки продовжували обраховуватись", - розповів Новіков.

Водночас він повідомив, що позиція щодо строків давності у цій справі має розбіжності навіть у стінах самого ВАКС.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Лариса Задорожна, на відміну від свого колеги Олега Ткаченка, застосувала запобіжний захід до підозрюваного у справі олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку", - повідомив Новіков.

"Вона хоч і не заарештувала колишню начальницю департаменту міжбанківських операцій ПриватБанку Надію Конопкіну, але застосувала до неї запобіжку у вигляді 1,61 млн грн застави", - додав він.

Суддя також зобов'язала здати закордонні паспорти, не спілкуватися з Коломойським, іншими підозрюваними, свідками та виконувати інші зобов'язання.

"Імовірно суддя Задорожна іншої думки, бо запобіжний захід вона таки застосувала. Я буду стежити за цією справою. Цікаво, які рішення будуть по іншим підозрюваним", - зазначив Новіков.

Нагадуємо:

СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності бізнесмена Ігоря Коломойського. Правоохоронці підтвердили, що олігарх отримав третю підозру.