Справа Коломойського: суддя ВАКС заявив про сплив строків досудового розслідування
Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко оголосив про сплив строків досудового розслідування у справі Коломойського та відпустив без запобіжного заходу одного з фігурантів.
Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
"Що стосується судді Олега Ткаченка, то, на його думку, у справі Коломойського спливли строки досудового розслідування і тому він відпустив без запобіжного заходу ексзаступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу ПриватБанку Ярослава Лугового", - повідомив Новіков.
Новіков пояснив, якої логіки дотримувався суддя при прийнятті такого рішення.
"У березні 2018 року набрали законної сили "правки Андрія Лозового" (нардепа минулого скликання від Радикальної партії). Ними передбачалося, що у справах, які відкриті після запровадження правок, розслідування необхідно продовжувати через слідчих суддів, а до правок – постановами прокурора (заступника генпрокурора)", - зазначив він.
Справа, в якій Коломойському повідомили про підозру, була відкрита у 2017 році, тобто до правок, і там продовжували слідство постановами генпрокурорів.
Але у цій же справі раніше уже повідомляли про підозру за іншим епізодом – розтрата 8,4 млрд грн ПриватБанку ексголовою правління установи Олександром Дубілетом та іншими. Стосовно них матеріали виділили в нове провадження.
"А стару справу залишили без підозрюваних за іншими фактами. І от за одним з таких фактів повідомили про підозру вже Коломойському, Дубілету та решті. Однак, на думку судді Ткаченка, у справі уже спливли строки розслідування, бо про підозру у ній уже повідомляли й строки продовжували обраховуватись", - розповів Новіков.
Водночас він повідомив, що позиція щодо строків давності у цій справі має розбіжності навіть у стінах самого ВАКС.
"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Лариса Задорожна, на відміну від свого колеги Олега Ткаченка, застосувала запобіжний захід до підозрюваного у справі олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку", - повідомив Новіков.
"Вона хоч і не заарештувала колишню начальницю департаменту міжбанківських операцій ПриватБанку Надію Конопкіну, але застосувала до неї запобіжку у вигляді 1,61 млн грн застави", - додав він.
Суддя також зобов'язала здати закордонні паспорти, не спілкуватися з Коломойським, іншими підозрюваними, свідками та виконувати інші зобов'язання.
"Імовірно суддя Задорожна іншої думки, бо запобіжний захід вона таки застосувала. Я буду стежити за цією справою. Цікаво, які рішення будуть по іншим підозрюваним", - зазначив Новіков.
Нагадуємо:
СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності бізнесмена Ігоря Коломойського. Правоохоронці підтвердили, що олігарх отримав третю підозру.