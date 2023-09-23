Канада збільшує експорт нафти на тлі зростання попиту на альтернативи ОПЕК

Канадський експорт нафти з терміналів США у Мексиканській затоці в жовтні має стрімко зрости, оскільки скорочення видобутку Саудівською Аравією і Росією стимулює попит на ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що наступного місяця поставки зростуть до 11 млн барелів, що є одним з найвищих показників для Канади.

"Це майже шестикратний стрибок у порівнянні з вересневим експортом. Обсяги зросли, оскільки нафтопереробні заводи в США, які зазвичай є найбільшими покупцями важкої канадської нафти, проводять планове технічне обслуговування і споживають менше нафти, вивільняючи більше барелів для покупців в Азії та Європі", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, додаткові обсяги з'явилися на тлі скорочення пропозиції в усьому світі, оскільки Саудівська Аравія і РФ скоротили видобуток, що призвело до перебоїв у потоках і зростання цін на канадську нафту.

За даними Link Data Services, канадська нафта на початку цього тижня досягла найнижчого дисконту до ф'ючерсів Nymex West Texas Intermediate за останні два місяці.

Канадська нафта, що видобувається в Альберті, яка не має виходу до моря, потрапляє до води через складну мережу трубопроводів, які перетинають США до портів Техасу, а звідти відправляється на нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Іспанії.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту 19 вересня зросли четверту сесію поспіль, оскільки слабкий видобуток сланцевої сировини в США викликав подальше занепокоєння щодо дефіциту пропозиції внаслідок тривалого скорочення видобутку Саудівською Аравією та Росією.