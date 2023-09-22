Іноземні інвестори зможуть купувати українські ОВДП онлайн 

Іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські ОВДП. Однак ця послуга буде недоступна для резидентів РФ та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Наразі нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати облігації внутрішньої державної позики так само, як зараз це роблять громадяни України.

"Ми раді повідомити, що перший український брокер успішно завершив проект з надання дистанційного доступу до ОВДП для фізичних осіб-нерезидентів. Це дозволить іноземним громадянам підтримувати нас в нашій боротьбі з агресором шляхом інвестиції в нашу перемогу. Ця подія знаменує собою крок вперед у розвитку ринку державних облігацій України і ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи іншими учасниками ринку", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Реклама:

У Мінфіні наголосили, що державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування державного бюджету України в цьому році.

Важливо: наразі можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших.

Реєстрація інвесторів з деяких країн може потребувати більше часу через різницю в правовому полі різних країн та особливості роботи їхніх мобільних операторів.

Реклама:

У Мінфіні наголосили, що нова опція стала доступна завдяки спільним зусиллям відомства, НКЦПФР, НБУ та фінансової групи ICU, яка реалізує доступ до облігацій на своїй онлайн платформі ICU Trade.

Нагадуємо:

З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.