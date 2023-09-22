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Іноземні інвестори зможуть купувати українські ОВДП онлайн 

П'ятниця, 22 вересня 2023, 19:28 - Анастасія Дячкіна

Іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські ОВДП. Однак ця послуга буде недоступна для резидентів РФ та Білорусі. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України. 

Наразі нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати облігації внутрішньої державної позики так само, як зараз це роблять громадяни України. 

"Ми раді повідомити, що перший український брокер успішно завершив проект з надання дистанційного доступу до ОВДП для фізичних осіб-нерезидентів. Це дозволить іноземним громадянам підтримувати нас в нашій боротьбі з агресором шляхом інвестиції в нашу перемогу. Ця подія знаменує собою крок вперед у розвитку ринку державних облігацій України і ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи іншими учасниками ринку", – йдеться в повідомленні пресслужби. 

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У Мінфіні наголосили, що державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування державного бюджету України в цьому році. 

Важливо: наразі можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших. 

Реєстрація інвесторів з деяких країн може потребувати більше часу через різницю в правовому полі різних країн та особливості роботи їхніх мобільних операторів.

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У Мінфіні наголосили, що нова опція стала доступна завдяки спільним зусиллям відомства, НКЦПФР, НБУ та фінансової групи ICU, яка реалізує доступ до облігацій на своїй онлайн платформі ICU Trade. 

Нагадуємо: 

З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.

Мінфін ОВДП облігації фінанси
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