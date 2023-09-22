ЄС повторно оштрафував Intel за зловживання на ринку

Антимонопольні органи ЄС наклали на корпорацію Intel штраф у розмірі 376 мільйонів євро в справі про дії американського виробника мікросхем у 2002-2006 роках.

Про це повідомляє Reuters.

Початковий рекордний штраф у розмірі 1,06 мільярда євро в 2009 році був скасований минулого року Люксембурзьким загальним судом/

Однак суд погодився з Європейською комісією, що Intel незаконно виключила конкурентів з ринку, що спонукало антимонопольний орган ЄС повторно відкрити справу.

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Рішення 2009 року звинуватило Intel у блокуванні конкурента Advanced Micro Devices (AMD).

У п’ятницю наглядовий орган ЄС заявив, що повторно наклав штраф за дії в період з листопада 2002 року по грудень 2006 року, коли Intel заплатила HP, Acer і Lenovo за зупинку або затримку конкуруючих продуктів.

"Генеральний суд підтвердив, що відкриті обмеження Intel становили зловживання домінуючим становищем на ринку згідно з правилами конкуренції ЄС", — йдеться в заяві Європейської комісії.

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Нагадуємо:

Американський виробник мікросхем Intel заявив, що новий чип, який буде представлений у грудні, зможе запускати генеративний чат-бот зі ШІ на ноутбуці без необхідності підключення до хмарних центрів обробки даних.