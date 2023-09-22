Міноборони відсудило понад 3 мільйони євро у компанії, яка поставила неякісні бронежилети

Міністерство оборони виграло судовий позов у міжнародному арбітражі на суму понад 3 мільйони євро за неякісні бронежилети для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Договір поставки бронежилетів був укладений з іноземним постачальником у 2022 році для забезпечення потреб Збройних Сил України.

"Міноборони повністю виконало свої зобов’язання за договором та вчасно оплатило вартість товару. Однак постачальник декілька разів пропонував товар, який не відповідав умовам договору щодо якості та погодженому зразку.

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Відповідно Міноборони відмовлялось від неякісного товару та заявило постачальнику вимогу про повернення вартості товару та оплату штрафних санкцій", - зазначило відомство.

У березні цього року юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних.

За результатами розгляду, який тривав близько півроку, арбітражний трибунал ухвалив рішення про стягнення з іноземного постачальника на користь Міноборони повної вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних, всього на суму більше 3 мільйонів євро, а також арбітражного збору.

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Нагадуємо:

Міністерство оборони подало позов до підприємства, яке постачало неякісні сухпайки армії, щодо стягнення попередньої оплати і пені на понад 456 млн грн.