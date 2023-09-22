Німецька держкомпанія знову торгуватиме скрапленим газом з РФ - Bloomberg

Націоналізована Німеччиною Securing Energy for Europe GmbH — колишній підрозділ російського газового гіганта ПАТ "Газпром" — планує завантажувати СПГ, вироблений на Ямальському заводі в Сибіру, на початку наступного місяця.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німеччина націоналізувала компанію, відому як SEFE, минулого року в розпал енергетичної кризи в Європі.

Агентство зазначає, що хоча вантаж прямує до Індії, німецька державна компанія, яка має угоди з Росією, викликає деяку тривогу. Критики кажуть, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським СПГ через війну Росії проти України.

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"Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому. Економічні проблеми з Росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас повірити політики", — сказав Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи "Ліва партія".

Міністерство економіки Німеччини на прохання Bloomberg про коментар заявивило, що що вивчає це питання.

Агентство наголошує, що ця поставка підкреслює складність і глобальний характер торгівлі СПГ, на яку ЄС все більше покладається після того, як Росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу в регіон минулого року.

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Деякі країни ЄС, але не Німеччина, фактично збільшили імпорт СПГ з Росії, оскільки регіон оновлює свою енергетичну інфраструктуру.

Німеччина виступає проти, хоча і не забороняє, закупівлі СПГ з Росії. У січні Берлін поінформував компанії, "що вживатиме відповідних заходів для виключення закупівель російського СПГ, якщо це можливо".

Згідно з даними порту, судно SEFE по річці Амур забере російський вантаж шляхом перевалки в Бельгії 1 жовтня і доставить його в Індію пізніше цього місяця.

"Німецькі порти не беруть участі в цьому процесі, а також європейські чи німецькі газові мережі. Тому ці обсяги поставок не досягають німецького ринку, промисловості чи споживачів у Німеччині", — прокоментував представник компанії.

Торгова фірма має довгостроковий контракт на купівлю обсягів Ямал СПГ, який успадкував від минулого "Газпрому". Він також має окремі довгострокові зобов’язання щодо постачання індійської компанії GAIL Ltd.

SEFE, колись відома як Gazprom Germania, зіткнулася з фінансовими проблемами через зв’язки з російським газовим гігантом у перші місяці війни минулого року, що спонукало уряд у Берліні втрутитися, щоб зупинити крах фірми. Його бізнес в основному ведеться трейдерами з Лондона та Сінгапуру.

Після поглинання фірми Німеччиною Москва наклала на компанію власні санкції, припинивши її доступ до російського СПГ. У червні Росія пом'якшила заборону на поставки СПГ екс-підрозділу "Газпрому".

Нагадуємо:

Європейська комісія, коментуючи дані про зростання закупівель скрапленого природного газу (СПГ) із Росії державами-членами, повторила заклик до них припинити цю практику.

ЄС цьогоріч має намір імпортувати рекордні обсяги скрапленого природного газу з Росії, незважаючи на те, що блок прагне відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.