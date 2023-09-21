США закликали JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж припинити обробку платежів Росії за зерно

Вашингтон закликав найбільший за розмірами активів банківський холдинг США JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж американський банк припинить обробку сільськогосподарських платежів для Москви після того, як вона вийшла з зернової угоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Держдепу.

Зазначається, що це прохання було мотивоване тим, щоб дати час Росії передумати та повернутися в зернову угоду.

"Ми заохочували їх бути терплячими, якщо Росія покаже якийсь знак", - сказав О'Браєн під час інтерв'ю в кулуарах щорічної зустрічі світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

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"Фактично ми... дали зрозуміти росіянам, що якби вони продемонстрували ознаки повернення до угоди, було б набагато легше зберегти цю платіжну систему", - додав він.

Водночас зазначається, що попри позицію Держдепу, JPMorgan самостійно ухвалював рішення, обробляти чи ні деякі платежі за експорт російського зерна.

"Це було рішення JPMorgan", — повідомив Джеймс О'Браєн.

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JPMorgan відмовився від коментарів.

Нагадуємо:

JPMorgan Chase — найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до "Великої Четвірки" найбільших банків США. Веде діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, керування приватними капіталами та ін.

JPMorgan протягом кількох місяців обробляв деякі платежі за експорт російського зерна. Однак ця співпраця припинилася на початку серпня, після того, як Москва вийшла з чорноморської зернової угоди в липні.

Росія вийшла з угоди – через рік після того, як вона була укладена за посередництва ООН і Туреччини – скаржачись на те, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з перешкодами і що недостатньо українського зерна надходить до країн, які цього потребують.

У серпні Гутерріш надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову таємного листа, в якому описав заходи, які можуть сприяти покращенню російського експорту зерна та добрив. Зокрема, запропонував угоду в обмін на скасування всіх основних санкцій проти РФ.