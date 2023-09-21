Ціни на нафту Brent продовжують падати

Котирування нафти продовжують знижуватися вранці 21 вересня, демонструючи негативну динаміку третю сесію поспіль, незважаючи на дані про скорочення запасів палива в США.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Листопадові ф'ючерси на Brent подешевшали на лондонській біржі ICE Futures на 0,67 дол (0,72%), до 92,86 дол за барель. Днем раніше Brent здешевшала на 0,81 дол (0,9%) – до 93,53 дол за барель.

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Листопадові ф'ючерси на WTI подешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 0,68 дол (0,76%), до 88,98 дол за барель. За минулу сесію контракт здешевшав на 0,82 дол (0,9%) – до 89,66 дол за барель.

Що вплинуло на ціни

Федеральна резервна система США зберегла процентні ставки після засідання Федерального комітету з відкритих ринків, але посилила свою агресивну позицію, запланувавши підвищення ставки до кінця року, що може призвести до зниження економічного зростання та загального попиту на пальне.

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Політики ФРС все ще бачать, що базовий діапазон ставок банку "овернайт" досягає максимуму цього року на рівні 5,50%–5,75%, що на чверть відсоткового пункту вище поточного діапазону.

Долар США підскочив до найвищого рівня з початку березня, що спричинило зниження цін на нафту. Зміцнення долара зазвичай робить такі товари, як нафта, дорожчими для покупців, які використовують інші валюти.

Енергетичні ринки мало відреагували на дані Управління енергетичної інформації США у середу, 20 вересня, які показали, що запаси сирої нафти впали відповідно до очікувань минулого тижня. Водночас деякі аналітики кажуть, що падіння було меншим, ніж вони очікували.

Зменшення запасів нафти в основному було спричинене високим експортом нафти, тоді як запаси бензину та дизельного пального скоротилися, оскільки нафтопереробники почали щорічне осіннє технічне обслуговування.

Нагадуємо:

Ціни на нафту 19 вересня зросли четверту сесію поспіль, оскільки слабкий видобуток сланцевої сировини в США викликав подальше занепокоєння щодо дефіциту пропозиції внаслідок тривалого скорочення видобутку Саудівською Аравією та Росією.