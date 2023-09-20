Працівники Apple Store у Франції страйкуватимуть в день презентації iPhone 15

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Профспілки, що представляють працівників Apple Store у Франції, закликали до національного страйку в п'ятницю та суботу, що збігається з початком продажу нового iPhone 15.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у рамках щорічних переговорів щодо заробітної плати група профспілок, до якої входять CGT, Unsa, CFDT і CFTC, вимагає підвищення заробітної плати на 7% для всіх працівників, щоб компенсувати інфляцію.

У заяві профспілок йдеться, що компанія не погодилась на їхні умови. Натомість Apple France запропонувала збільшити зарплату на 4,5%.

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Додається, що страйк буде проходити в різних формах у 20 магазинах Apple у Франції, деякі співробітники припинять роботу лише на одну годину. Очікується, що в п'ятницю відбудеться демонстрація перед будівлею Паризької опери, повідомили профспілки.

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Аналітики компанії Picodi Україна порівняли вартість смартфона iPhone 15 Pro (128 GB) з рівнем заробітних плат у різних країнах.

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