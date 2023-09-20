Нафта Brent здешевшала до 93,5 доларів за барель

Ціни на нафту еталонних марок продовжують знижуватися у середу, 20 вересня, після спаду напередодні.

Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни

Вартість листопадових ф'ючерсів на марку Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 93,51 дол за барель, що на 83 центи (0,88%) нижче за показник на закриття попередньої сесії. У вівторок ці контракти здешевшали на 9 центів (0,1%) – до 94,34 дол за барель.

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Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі опустилися на 82 центи (0,9%) і становили 90,38 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони знизилися на 28 центів (0,3%) – до 91,2 дол за барель.

Термін звернення жовтневих контрактів на WTI спливає із закриттям ринку у середу. Ф'ючерси, що активно торгуються, на листопад втрачають у ціні 74 центи (0,82%) і коштують 89,74 дол за барель.

Чому змінюються ціни

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Старший ринковий аналітик DTN Трой Вінсент вважає головною загрозою продовженню нафтового ралі зміну фундаментальних показників.

За його словами, враховуючи знижений попит на імпортну нафту з боку Китаю і зростання експорту його нафтопродуктів, напевно, допоможуть стримати це ралі в короткостроковій перспективі,.

Якщо так і станеться, і особливо якщо почне слабшати попит в інших регіонах, Саудівська Аравія може швидко змінити думку, як далеко вона готова зайти з добровільним скороченням видобутку, каже Трой Вінсент.

Нагадуємо:

Ціни на нафту 19 вересня зросли четверту сесію поспіль, оскільки слабкий видобуток сланцевої сировини в США викликав подальше занепокоєння щодо дефіциту пропозиції внаслідок тривалого скорочення видобутку Саудівською Аравією та Росією.