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McDonald’s відкрив новий ресторан у Вишгороді на Київщині

Середа, 20 вересня 2023, 10:11 - Анастасія Жарикова
 
McDonald's

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 20 вересня відкрила новий заклад у Вишгороді Київської області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий ресторан McDonald’s у Вишгороді розташований за адресою вул. Набережна 7-Л. 

В одноповерховому McDonald’s є зала на 131 місце і тераса – ще на 88. Заклад разом з McDrive працюватимуть з 07:00 до 22:00, послуга доставки – з 09:00 до 21:00. 

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Ресторан був затверджений у плані розвитку мережі ще до початку великої війни й компанія продовжила будівництво щойно це стало можливим.

У компанії наголосили, що ресторан дотримується розширених правил безпеки, впроваджених McDonald’s: заклади закриваються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

Поруч з рестораном є супермаркет, що дає змогу тим, хто приїздить автомобілями чи автобусами, поєднати покупки й частування.

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У новому ресторані встановлена система рекуперації, завдяки якій не потрібне газопостачання та опалення. 

"Відтепер це 7-й новий заклад McDonald’s з-поміж понад 90 ресторанів, які працюють в Україні. Таким чином компанія продовжує втілювати плани розвиватися в Україні та частувати українців якісними продуктами там, де їм зручно", – резюмували в McDonald’s.

Нагадуємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 1 червня відновила роботу ресторанів у Чернігові та Кривому Розі.

McDonald's ресторани
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