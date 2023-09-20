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Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист українських біженців до 2025 року

Середа, 20 вересня 2023, 09:20 - Анастасія Дячкіна

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі до 3 березня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії. 

"Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому його слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію", – сказано у повідомленні.

Тепер пропозицію Європейської комісії має схвалити Європейська рада. 

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Директиву ЄС про тимчасовий захист активували, щоб прийняти мільйони біженців з України. Вона мала діяти до березня 2024 року.

Тим часом речник уряду Пьотр Мюллер заявив, що Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку українців, які втекли від агресії РФ проти України.

Нагадуємо: 

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За перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тисяч осіб.

ЄС війна
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