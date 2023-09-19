Китай монополізував російський ринок імпортних автомобілів

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За підсумками 8 місяців 2023 року частка китайських автомобілів у російському імпорті сягнула 92%.

Про це заявив т.в.о. голови Федеральної митної служби РФ Руслан Давидов, пише The Moscow Times.

За його словами, торгівля з Китаєм "зросла дуже сильно", а частка Євросоюзу в товарообігу Росії продовжує падати.

Так, за перші 6 місяців 2023 року обсяг експорту легкових авто з Китаю в РФ становив 4,6 млрд дол - це на 543% вище, ніж за аналогічний період 2022 року.

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Після початку війни в Україні всі світові автоконцерни зупинили виробництво в Росії. Згодом більшість із них продали активи і пішли з країни. Крім того, припинилися офіційні поставки нових авто.

Нагадаємо:

За перші 5 місяців 2023 року китайські автовиробники експортували до Росії більше автомобілів, ніж будь-де, заповнивши порожнечу, яку залишили світові виробники, що пішли з ринку РФ через її вторгнення в Україну.

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