За рік в Україні вдвічі побільшало власників дорогих автівок – податкова

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Кількість власників дорогих автомобілів, які оподатковуються транспортним податком, за останній рік зросла майже вдвічі, а кількість самих таких дорогих авто збільшилася у більш ніж 2 рази.

Про це повідомили у Державній податковій службі у відповідь на запит ЕП.

Так, за даними податкової, у 2023 році кількість фізичних осіб, яким необхідно сплатити транспортний податок, становить 3072 особи, а кількість дорогих транспортних засобів, які обкладаються додатковим податком, становить 3548 одиниць. У 2022 році кількість фізичних осіб-власників становила лише 1593 особи, а кількість транспортних засобів, з яких сплачували податок - 1723 одиниці.

За даними податкової, українці у 2023 році мали навіть більше дорогих автівок, аніж у довоєнному 2021-ому. Тоді серед фізичних осіб було зареєстровано 2377 платників транспортного податку та 2574 дорогих авто, з яких його необхідно сплатити.

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Таким чином, у 2023 році кількість власників дорогих автомобілів серед фізичних осіб була в 1,9 раза більшою, ніж у 2022 році та на 29% більшою, ніж у довоєнному 2021-ому. Кількість самих таких транспортних засобів, якими володіють громадяни, у 2,05 раза більша, ніж у 2022-ому та на 37,8% більша, ніж у 2021-ому.

Примітно, що власників люксових авто серед юридичних осіб в Україні стає менше з року в рік. Так, у 2021 році податкова зареєструвала 3153 компанії, яким необхідно було заплатити транспортний податок за 4109 дорогих автівок. У 2022 році кількість платників податку серед юридичних осіб зменшилася до 2571 (на 582), а кількість автомобілів - до 3126 одиниць (на 983).

У 2023 році в Україні залишилося лише 2079 платників транспортного податку серед юридичних осіб (на 1074 менше, ніж у 2021-ому та на 492 менше, ніж у 2022-ому), яким належить 2927 автомобілів (на 1182 одиниці менше, ніж у 2021-ому та на 199 менше, ніж у 2022-ому).

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За даними ДПС, обсяги сплати транспортного податку в Україні скорочуються з року в рік. У 2021 році місцеві бюджети отримали від власників дорогих автівок 158,35 млн грн, у 2022-му - 103,45 млн грн. Станом на 13 вересня 2023 року до місцевих бюджетів надійшло лише 101,52 млн грн транспортного податку.

Очікувано, найбільші обсяги сплати транспортного податку зафіксовані у столиці. Цьогоріч кияни заплатили до місцевого бюджету 33,06 млн грн (16,65 млн грн - фізичні особи, 16,42 млн грн - юридичні особи).

Серед лідерів зі сплати цього податку також Київська (7,85 млн грн), Дніпропетровська (8,96 млн грн), Львівська (6 млн грн), Одеська (7,82 млн грн) та Харківська (6,3 млн грн).

Зазначимо, що транспортний податок - це збір у розмірі 25 тис грн на рік, який власники дорогих автомобілів сплачують до місцевих бюджетів. Об'єктом оподаткування цим податком є авто, середньоринкова вартість якого становить 375 мінімальних зарплат (у 2023 році це 2,512 млн грн).

Перелік відповідних марок та моделей автомобілів та їхніх характеристик щороку визначає Міністерство економіки. Ознайомитися з ним можна за посиланням. Наприклад, у 2023 році оподаткуванню підлягають 294 моделі автомобілів 17 марок авто.

Детальніше про те, звідки взявся цей податок та як справно українці його сплачували до великої війни. можна прочитати у публікації: Дорого – багато: хто і скільки платить податку за розкішні авто

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Економічна правда