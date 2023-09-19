В УЗ анонсували тендери на придбання 144 нових вагонів за кошти держбюджету

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Найближчим часом "Укрзалізниця" проведе тендер на закупівлю 44 нових пасажирських вагонів за 1,9 млрд грн, а у 2024 році компанія планує придбати ще 100 вагонів за кошти держбюджету.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова правління УЗ Євген Лященко.

"У поточному році за підтримки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за яку ми дуже вдячні, ми отримали кошти, за які плануємо закупити 44 нових пасажирських вагони. Найближчим часом оголосимо тендер.

Сподіваємося, що наступного року зможемо розпочати процес купівлі ще 100 нових вагонів за рахунок бюджетної підтримки", - розповів Лященко.

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Він додав, що у 2024 році компанія розпочне процес купівлі ще 100 вагонів за кошти держбюджету в розмірі приблизно 5 млрд грн.

За словами Лященка, на купівлю 100 вагонів передбачено 5 млрд грн - ця цифра закладена в драфт фінплану-2024. На купівлю 44 вагонів передбачено 1,9 млрд грн, якщо тендер відбудеться. Очікуваний термін поставки цих вагонів - кінець 2024 - початок 2025 року.

Лященко додав, що тендер на закупівлю 44 вагонів оголосять "через кілька тижнів". Очікується, що на нього вийде Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), з яким "УЗ" повністю розрахувалася за боргами, та інші великі машинобудівні компанії.

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"Завдяки підтримці уряду, умови тендера були скориговані. Підвищено рівень авансування, що було критично важливо для виробників. Тому вважаю, КВБЗ вийде. Для них це було одним із критичних питань", - заявив голова УЗ.

Лященко також розповів, що всі нові вагони будуть укомплектовані з урахуванням стандартів безбар'єрності: купе і туалети в них пристосовані для людей з інвалідністю, що відповідає цілям програми безбар'єрності, реалізованої за підтримки першої леді Олени Зеленської.

Очільник УЗ додав, що компанія розраховує на фінансування держбюджету, оскільки фінансувати таку програму коштом кредитів на тлі збитковості пасажирських перевезень неможливо.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" виходить на прибуток за підсумками січня-вересня 2023 року, а також завршить рік без збитків із невеликим прибутком.

Економічна правда