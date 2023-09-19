УЗ планує отримати прибуток за підсумками цього року

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"Укрзалізниця" виходить на прибуток за підсумками січня-вересня 2023 року, а також завршить рік без збитків із невеликим прибутком.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова правління УЗ Євген Лященко.

"Ми подали чергові зміни до фінплану, в яких чітко зазначено, що за підсумками 2023 року ми вийдемо на прибуток. Від реалізації металобрухту на експорт ми планували отримати у 2023 році 308 млн грн, а у 2024 році - 887 млн грн чистого фінансового результату.

Запланований додатковий дохід у 2023 році (від продажу брухту - ред.) ми вже точно не отримаємо, також під загрозою додаткові надходження від експорту металобрухту у 2024 році", - сказав Лященко.

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За його словами, зміни до фінплану, які передбачали невеликий прибуток, подали ще у травні.

"Зараз УЗ беззбиткова. Згідно з нашими прогнозами, за дев'ять місяців буде прибуток", - уточнив керівник УЗ. При цьому він не уточнив розміру очікуваного прибутку.

Лященко додав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити план виходу на беззбитковість під час доопрацювання фінансового плану на цей рік.

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За його словами, фінплан на наступний рік також уже подано, і в ньому одна зі складових очікуваних надходжень, зокрема, - й від продажу металобрухту. У ньому також передбачено невеликий прибуток.

Нагадаємо:

У 2022 році "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 10,8 млрд грн. Збиток від пасажирських перевезень сягнув 13,3 млрд грн.

У грудні 2022 року Кабмін затвердив консолідований фінансовий план "Укрзалізниці" на 2022 рік. У документі йшлося, що компанія очікує у 2023 році збиток у 20,2 млрд грн через велике соціальне навантаження та обмеження на вантажні перевезення.

Економічна правда