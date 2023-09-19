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В уряді підрахували антикорупційний ефект цифровізації

Вівторок, 19 вересня 2023, 16:51 - Анастасія Жарикова
 
урядовий портал

Економічний та антикорупційний ефект від цифровізації за 2 роки перевищив 16 мільярдів гривень.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми створили та запустили дієву антикорупційну вертикаль. Цифровізація усуває людський фактор і наближає державні послуги до людини на відстань одного кліку. За два роки її антикорупційний та економічний ефект склав понад 16 млрд грн", - сказав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що  що завдяки дерегуляції знімаються бюрократичні бар'єри. 

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Зокрема, вже переглянуто тисячі дозволів, ліцензій та довідок. Частина з них буде повністю скасована, частина - спрощена, частина - переведена в цифру.

Нагадуємо:

Президент Європейського інвестиційного банку заявив, що у сфері цифровізації українці на світлові роки випереджають більшість країн Центральної Європи, включаючи Німеччину. 

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Шмигаль Кабмін технології корупція
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