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Німці, французи та американці: які автовиробники найбільш популярні в Україні 

Вівторок, 19 вересня 2023, 10:32 - Анастасія Дячкіна

Найбільша кількість вживаних авто, які придбали українці у 2023 році, були виготовлені в Німеччині.

Про це повідомили в асоціації "Укравтопром". 

Загалом, з початку року український автопарк поповнили 165,2 тис легкових авто, з яких 23% нових та 77% вживаних. Майже 45 тис з цих вживаних авто виготовляли у Німеччині. 

Найпопулярнішим імпортованим автомобілем з пробігом німецького походження став Volkswagen Golf.

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Французькі легковики зайняли друге місце серед ввезених вживаних авто (17 тис). Найбільшим попитом серед вживаних "французів" користувався Renault Megane.

Замикають лідерську трійку автомобілі виготовлені в США (15,7 тис вживаних авто). Найбажанішим "американцем" в цій статистиці виявився електромобіль Tesla Model 3.

А от в частині нових авто на першому місці опинились "японці" (8,5 тис). Обираючи автомобіль, виготовлений в Японії, українські покупці частіше віддавали перевагу кросоверу Toyota RAV-4.

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На другому місці на ринку нових авто – німецькі машини (6,4 тис). Бестселером серед нових "німців" став Volkswagen Touareg.

Також у першу трійку увійшли авто виготовлені у Китаї (4,5 тис). Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став Volkswagen ID.4.

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Нагадуємо: 

У серпні український автопарк поповнили 3 841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).  Відносно торішнього серпня ринок електромобілів збільшився у 2,6 рази. 










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