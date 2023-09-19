ЄБРР очікує, що інвестиції в Україну становитимуть близько 1,5 мільярда євро на рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує продовжувати інвестувати близько 1,5 мільярда євро на рік в Україну в найближчі два роки.

Про це заявив президент кредитора, пише Reuters.

Президент ЄБРР Оділь Рено Бассо заявила, що сума не встановлена ​​остаточно і може зрости, але все ще існує нагальна потреба в підтримці України після вторгнення Росії, особливо енергетичного сектора та інфраструктури.

"Це залежить від сценаріїв, але я б очікувала принаймні такого ж, в середньому на рівні 1,5 мільярда євро на рік, у контексті війни. Але якби реконструкція справді почала прискорюватися, то, ймовірно, збільшилася б", — сказала вона.

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У 2022-2023 роках банк зарезервував 3 мільярди євро на підтримку інфраструктури України та надання кредитних ліній під час конфлікту, з яких 1,7 млрд євро було освоєно минулого року.

Рено Бассо наголосила на актуальності підтримки енергетичної безпеки України та її інфраструктури.

"Якщо не буде опалення, не буде електрики, зима буде дуже важкою. Тому ми в основному на цьому зосереджувалися", – додала президент ЄБРР.

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Вона повідомила, що ЄБРР має поновлювану кредитну лінію з "Нафтогазом", щоб допомогти йому закупити достатню кількість газу як і минулої зими, і що він має намір збільшити цю кредитну лінію.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.