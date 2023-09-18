ЄС може оголосити 12-й пакет санкцій проти Росії у жовтні – Bloomberg

Європейський Союз готує 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Нові обмеження можуть бути представлені у першій половині жовтня або їх оголосять під час саміту ЄС – США, запланованого на наступний місяць.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Санкції, ймовірно, міститимуть рішення використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів Центрального банку РФ, для допомоги Україні.

За даними джерел видання, група країн-членів, зокрема Польща та країни Балтії, закликають запровадити додаткові санкції щодо російського скрапленого природного газу та IT-послуг.

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Нові санкції, ймовірно, міститиме версію ЄС майбутньої заборони G7 на російські алмази.

"Попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, яка стверджувала, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінними каменями в інше місце. Механізм G-7 спрямований на відстеження дорогоцінних каменів через кордони, а також на запровадження прямої заборони на покупки з 1 січня та непрямої заборони, яка діятиме поступово", – пише Bloomberg.

Також група країн пропонує запровадити обмеження на ядерний сектор Росії. Але ці спроби вже неодноразово натрапляли на опір, оскільки проти них виступає надто багато держав-членів.

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Крім цього, до нового пакету санкцій можуть внести кроки для обмеження можливості Росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина.

Нагадуємо:

Новий пакет американських санкцій, запроваджений у середині вересня, поставив під загрозу зриву ключові проєкти російської газової промисловості.













