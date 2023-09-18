У Росії проаналізували нові санкції США: вдарили по ключових газових проєктах

Новий пакет американських санкцій, запроваджений наприкінці минулого тижня, поставив під загрозу зриву ключові проєкти російської газової промисловості.

Про це йдеться в аналітичному огляді російського Альфа-банку, з яким ознайомилося видання The Moscow Times.

До чергового санкційного пакету, який охопив понад 150 фізичних і юридичних осіб і став одним із наймасштабніших у поточному році, потрапили найважливіші структури, пов'язані з "Газпромом" і "Новатеком" - найбільшими в РФ експортерами трубопровідного газу та СПГ.

Зокрема, у "чорних списках" американського Мінфіну опинився холдинг "Газстройпром" - генеральний підрядник "Газпрому", відповідальний за проектування, постачання і будівництво критичної газової інфраструктури.

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Компанія, яка є спільним підприємством "Газпрому" і "Газпромбанку", - спадкоємиця "Стройгазмонтажа" мільярдера Аркадія Ротенберга, який будував трубопроводи для газової монополії, а 2019 року продав їй же свій бізнес.

"Стройгазмонтаж" безпосередньо задіяний у більшості проєктів "Газпрому" і об'єднує під одним дахом усіх ключових субпідрядників, зайнятих не тільки будівництвом, але також бурінням, транспортуванням газу і технічним оснащенням.

Одночасно під блокуючі санкції потрапила компанія "Газпром надра", яка займається геофізичними дослідженнями, розвідкою покладів газу, а також залучена в експлуатацію діючих родовищ.

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"Включення цих компаній до санкційних списків може зірвати терміни завершення поточних об'єктів капітального будівництва "Газпрому" і ставить під сумнів своєчасну реалізацію нових проектів групи", - попереджають аналітики Альфа-банку.

Разом зі структурами "Газпрому" до санкційних списків потрапила "Арктик Енерджис" - основний підрядник "Новатека" з будівництва заводу "Арктик-СПГ-2". Проєкт вартістю 21 млрд доларів реалізується на Гиданському півострові поблизу Ямалу і після виходу на повну потужність має виробляти близько 20 млн тонн скрапленого газу щорічно.

"Арктик Енерджис" безпосередньо бере участь у будівництві критичної інфраструктури проєкту - основ гравітаційного типу (ОГТ). І хоча "Новатек" запевняв, що їхнє виробництво вдалося значною мірою локалізувати, санкції можуть вплинути на терміни запуску "Арктик-СПГ-2", попереджає Блохін.

Саме на скраплений газ російська влада робить ставку після того, як "Газпром" втратив ключовий, європейський, ринок: комісія Держради з енергетики запропонувала побудувати 94 СПГ-заводи до 2035 року. Але амбітним планам навряд чи судилося збутися: через санкції Росія не може купувати установки зі скраплення газу, нагадує Чжі Сінь Чон, директор з газових ринків Азії в S&P.

Нагадуємо:

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим - уперше з часів пандемії та вдруге за останні 25 років.

Минулого тижня стало відомо про новий пакет санкцій США, введених проти Росії, а також компаній, що допомагають РФ обходити санкції.