Путін забрав російські активи норвезького медіахолдингу Amedia

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Президент РФ Володимир Путін передав в управління Росмайна частки в мережі друкарень "Прайм Принт", які належать норвезькій медіакомпанії Amedia.

Про це пише Forbes Russia з посиланням на указ Путіна.

Згідно з документом, в управління Росмайна передали частки Amedia в "Прайм Принт" у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Челябінську та Воронежі.

У квітні 2022 року норвезький медіахолдинг Amedia оголосив про передачу контролю над своїм російським бізнесом головному редактору "Новой газети" Дмитру Муратову.

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Тоді Amedia заявила, що загалом у неї було в Росії шість друкарень, чотири з них у повній власності компанії, ще двома вона володіла спільно з російськими міноритарними акціонерами.

Також норвезька компанія повідомила, що списала балансову вартість бізнесу в розмірі 38 млн норвезьких крон (4,3 млн дол) до нуля.

Кошти від продажу цього бізнесу в майбутньому "підуть на підтримку незалежних ЗМІ у Росії", говорили в Amedia.

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Економічна правда