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Норвежці передають російські друкарні в управління "Новій газеті"

Вівторок, 5 квітня 2022, 17:57 - Економічна правда

Норвезький медіахолдинг Amedia передасть управління своїми друкарнями в Росії головному редактору "Нової газети" Дмитру Муратову.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Amedia йде з Росії таким чином, що контроль передається лауреату Нобелівської премії миру Дмитру Муратову", – йдеться у повідомленні.

Amedia має чотири друкарні в Росії. "Нова газета", випуск якої зараз припинено, друкувалася в одній із них. Муратов отримає "повний контроль над їхньою роботою".

Кошти від продажу цього бізнесу в майбутньому "підуть на підтримку незалежних ЗМІ у Росії", додали в Amedia.

У "Новій газеті" повідомили "Медузі", що "з величезною подякою приймають цей приголомшливий актив". У виданні пообіцяли зберегти робочі місця у друкарнях, а всі зароблені кошти направити на підтримку незалежних медіа, включаючи саму "Нову газету".

Економічна правда

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Росія Норвегія компанії медіа
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