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Найбільший виробник паперу у світі продав свою частку у російському підрозділі

Понеділок, 18 вересня 2023, 18:40 - Олексій Павлиш
 
getty images

Американська компанія International Paper - найбільший у світі виробник паперу та упаковки - оголосила про продаж своєї 50% частки в акцій Ilim SA своїм партнерам по спільному підприємству, російській "Ілім Груп".

Про це йдеться у заяві компанії.

Сума угоди - 484 млн дол.

International Paper - світовий виробник упаковки, целюлози та інших продуктів на основі волокон, а також один з найбільших переробників макулатури в Північній Америці. Штаб-квартира компанії розташована в Мемфісі, штат Теннессі (США).

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Компанія має близько 39 000 співробітників по всьому світу.

Раніше повідомлялось, що International Paper домовилася про продаж активів у РФ.

"Іліму" належать целюлозно-паперові комбінати в Архангельській та Іркутській областях РФ, філії в Коряжмі, Братську та Усть-Ілімську, підприємства лісозаготівлі та два гофрозаводи в Ленінградській і Московській областях. Група випускає 75% російської товарної целюлози, 20% картону і 10% паперу.

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Економічна правда

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