Найбільший іноземний інвестор російського ліспрому продає активи в РФ

Американська компанія International Paper - найбільший іноземний інвестор лісової промисловості Росії - домовилася про продаж активів у РФ.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

International Paper оголосила, що продасть 50% у групі "Ілім" російським партнерам за $484 млн - компанія придбала цю частку понад 15 років тому за $650 млн.

Група "Ілім" - найбільший в РФ виробник целюлози та паперу.

Про можливість продажу активу International Paper оголосила в березні 2022 року, пише Forbes Russia.

При цьому частку американської компанії викуплять її російські партнери на чолі з головою ради директорів "Іліма" Захаром Смушкіним.

Зараз Смушкін, а також Борис і Михайло Зінгаревичі володіють 50% "Іліма". Угоду мають схвалити російські регулятори.

International Paper також повідомила, що має намір продати свою частку в ще одній пов'язаній структурі і позбутися інших нематеріальних залишкових часток, пов'язаних з "Ілімом".

У повідомленні йдеться про те, що International Paper обізнана про зацікавленість російських партнерів купити цю частку за $24 млн.

"Іліму" належать целюлозно-паперові комбінати в Архангельській та Іркутській областях РФ, філії в Коряжмі, Братську та Усть-Ілімську, підприємства лісозаготівлі та два гофрозаводи в Ленінградській і Московській областях. Група випускає 75% російської товарної целюлози, 20% картону і 10% паперу.

Економічна правда