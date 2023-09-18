Зарплати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок

Гендерний розрив в оплаті праці в Україні становить 18,6%.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Павло Лубінець.

Він зазначає, що хоча показник є нижчим за світовий, водночас він є більшим, ніж в багатьох країнах ЄС.

Основними причинами гендерного розриву в оплаті праці є систематична дискримінація та недооцінка праці жінок.

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"Вдосконалення трудового законодавства, подолання стереотипів роботодавців, підвищення рівня мотивації жінок - головні засади того, аби тенденція до скорочення гендерного розриву в оплаті праці в Україні стала стійкою та незворотною", - зазначив Лубінець.

Нагадуємо:

Гендерний розрив в оплаті праці у фрилансерів на 19% менший, аніж у звичайних спеціалістів, при цьому попит на фрилансерську роботу продовжує зростати.

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