Зарплати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок
Понеділок, 18 вересня 2023, 16:56 -
Гендерний розрив в оплаті праці в Україні становить 18,6%.
Про це повідомив Уповноважений з прав людини Павло Лубінець.
Він зазначає, що хоча показник є нижчим за світовий, водночас він є більшим, ніж в багатьох країнах ЄС.
Основними причинами гендерного розриву в оплаті праці є систематична дискримінація та недооцінка праці жінок.
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"Вдосконалення трудового законодавства, подолання стереотипів роботодавців, підвищення рівня мотивації жінок - головні засади того, аби тенденція до скорочення гендерного розриву в оплаті праці в Україні стала стійкою та незворотною", - зазначив Лубінець.
Нагадуємо:
Гендерний розрив в оплаті праці у фрилансерів на 19% менший, аніж у звичайних спеціалістів, при цьому попит на фрилансерську роботу продовжує зростати.
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