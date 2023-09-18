Галущенко: працюємо, щоб посунути Росію зі світового ринку урану

Україна працює над нарощуванням виробництва урану, що стане кроком на шляху до витіснення Росії зі світових ринків у цій галузі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"На жаль, Росія досі контролює значну частину світового ринку урану. Це сповільнює питання запровадження санкцій, адже багато компаній мають контракти з росіянами щодо постачання урану. Але ми наполегливо працюємо, щоб посунути їх з цього ринку, а також над нарощуванням виробництва урану в Україні", - зазначив міністр.

Він нагадав, що Україна вже уклала низку домовленостей з міжнародними компаніями у відповідному напрямку, зокрема з канадською CAMECO.

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У межах цієї співпраці нещодавно перша партія українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), була завантажена та відправлена до Канади, де український уран буде використаний для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС.

Також Україна отримала кредитну гарантію від Уряду Великої Британії на суму у 192 мільйони фунтів стерлінгів у межах співпраці з компанією Urenco. Йдеться про кредит на надання "Енергоатому" послуг зі збагачення урану.

"Виробництво урану - це складова національної безпеки для нас", - підкреслив Герман Галущенко.

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Очільник Міненерго також нагадав, що декілька днів тому у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС було завантажено першу партію ядерного палива, розробленого американською компанією Westinghouse Electric Sweden AB та фахівцями українського НАЕК "Енергоатом". Це поставило крапку в монополії Росії на ринку ядерного палива.

Нагадуємо:

Україна почала експортувати весь видобутий уран до Канади. На потужностях компанії САМЕСО український уран використовуватимуть для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС.

АМЕСО забезпечуватиме 100% потреб "Енергоатома" в гексафториді урану для Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС з 2024 до 2035 року.