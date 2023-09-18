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ФДМУ запустив реєстр санкційних активів росіян та колаборантів: чиї в списку

Понеділок, 18 вересня 2023, 13:22 - Анастасія Жарикова

Офіс цифрової трансформації Фонду державного майна запустив сайт, який містить перелік всіх арештованих активів росіян і колаборантів, які передані в управління Фонду. 

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

В реєстрі міститься інформація про 136 санкційних активів, зокрема майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича та ін. 

Як пояснили у Фонді, надалі арештоване майно буде виставлено на приватизацію або оренду через систему Prozorro.Продажі, де кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону. 

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Метою запуску реєстру є інформування української громадськості та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, які перебувають в управлінні Фонду. 

"Важливо, аби кожен у кілька кліків міг дізнатися все про арештоване майно колаборантів або російських олігархів, яке в подальшому може принести прибуток державі", — наголосив перший заступник голови ФДМУ Денис Шугалій. 

Ознайомитись з реєстром можна за посиланням: sanlist.spfu.gov.ua.

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Надалі перелік арештованих активів збільшуватиметься. Вже найближчим часом у Фонду очікують на передачу ще близько 500 об'єктів російських олігархів і українських колаборантів. 

Нагадуємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних корупційним шляхом, відкрило доступ до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальних справах.

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