Україна планує продаж військових облігацій за кордоном – WSJ

Уряд шукає способи знайти кошти для оплати збільшення військових витрат, одним із варіантів є продаж військових облігацій приватним особам за кордоном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

За словами керівника відділу маркетингових досліджень інвесткомпанії ICU Віталія Ваврищука, фінансування урядом військових зусиль армії напряму залежить від спроможності покрити свої бюджетні дефіцити.

Крім того, цього тижня ICU за погодженням з урядом запускає програму щодо віддаленого продажу українських державних облігацій фізичним особам за кордоном, особливо у Західній Європі.

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У інвесткомпанії відзначають, що економіка України цього року дещо стабілізувалася. Це спровокувало різке зростання цін на міжнародні облігації із червня. За даними MarketAxess, минулого тижня міжнародні облігації торгувалися близько 29 центів за долар.

За даними ICU, до кінця року економічна активність України буде приблизно на чверть нижчою, ніж до початку війни.

"Цього року уряд позичив 10 мільярдів доларів через продаж місцевих облігацій, перевищивши 8,5 мільярдів доларів, які він отримав у вигляді допомоги США", – йдеться в повідомленні.

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На початку війни НБУ купив більшість нових державних облігацій, щоб стабілізувати економіку України. Зараз приватний сектор є рушійною силою зростання, спричиненого прибутковістю з поправкою на інфляцію близько 10%.

Згідно з даними Міністерства фінансів, банки, компанії та фізичні особи збільшили володіння казначейськими облігаціями України на 3 млрд дол цього року, тоді як авуари центрального банку скоротилися приблизно на 400 млн доларів.

Додається, що фінансові депозитарії, такі як Euroclear, розглядають можливість використання відсоткових доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. У першому півріччі Euroclear отримала 1,7 млрд дол відсотків від 150 млрд дол російських активів, які потрапили під санкції.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 вересня залучило 6,43 мільярда гривень.