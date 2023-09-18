У Мінреінтеграції пояснили, як переселенці, які не мають трудової книжки, можуть підтвердити стаж

Внутрішньо переміщені особи за відсутності трудової книжки можуть підтвердити трудовий стаж показаннями свідків.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Наразі зустрічаються випадки, коли українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів.

Питання розглянули в Координаційному штабі з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО. Учасники засідання надали роз’яснення з цього приводу.

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"Так, відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 1993 року № 637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків", - зазначили у відомстві.

Відповідна норма діє у випадку, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій.

Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

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На підставі таких показань органи Пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів передбачив можливість проходження ідентифікації одержувачів пенсійних і соціальних виплат з числа ВПО віддалено.