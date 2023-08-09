Уряд дозволив віддалену ідентифікацію ВПО для отримання пенсій та інших виплат

Кабінет Міністрів передбачив можливість проходження ідентифікації одержувачів пенсійних і соціальних виплат з числа ВПО віддалено.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

На засіданні в вівторок, 8 серпня, уряд прийняв рішення щодо можливості проходження ідентифікації одержувачів пенсійних і соціальних виплат, яких узято на облік як внутрішньо переміщених осіб (ВПО), двома способами:

за допомогою відеоконференцзв'язку;

в дипломатичному представництві або консульській установі для тих, хто перебуває за кордоном.

Також Кабмін визначив, що Ощадбанк продовжить виплати таким ВПО до кінця поточного року і без додаткового проходження ідентифікації.

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Нагадуємо:

На початку липня у зв’язку з закінченням карантину, пов’язаного з поширенням COVID-19, Ощадбанк оголосив про відновлення процедури фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги, що належать до внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Згодом Ощадбанк на виконання доручення Кабміну відкликав це попередження у зв'язку з підготовкою в уряді нових рішень щодо цього.

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