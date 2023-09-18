Ердоган попросив Маска побудувати завод Tesla в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попросив генерального директора Tesla Ілона Маска побудувати завод з виробництва електромобілів Tesla в Туреччині.

Про це повідомило управління комунікацій країни, передає Reuters.

За словами Маска, багато турецьких постачальників вже працюють з Tesla і що Туреччина є одним з найважливіших кандидатів на будівництво наступного заводу.

Ердоган і Маск мали розмову під час зустрічі в Турецькому домі у Нью-Йорку, повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.

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Ердоган також заявив під час зустрічі, що Туреччина відкрита для співпраці в галузі штучного інтелекту та супутникового інтернет-підприємства SpaceX Маска Starlink, супутникового інтернет-підприємства SpaceX Маска.

За словами Маска, SpaceX хоче співпрацювати з турецькою владою, щоб отримати необхідну ліцензію на надання супутникових послуг Starlink у Туреччині.

Також Ердоган запросив Маска відвідати турецький аерокосмічний і технологічний фестиваль Teknofest в Ізмірі наприкінці вересня. Маск сказав, що він із задоволенням відвідає захід.

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Наразі Tesla має шість заводів і будує сьомий у Мексиці на півночі штату Нуево-Леон, що є частиною прагнення автовиробника розширити свій глобальний слід.

У травні Маск заявив, що Tesla, ймовірно, вибере місце для нового заводу до кінця цього року.

Нагадуємо:

Автовиробник Tesla та його постачальники інвестують 15 млрд доларів протягом наступних двох років у завод, вартість якого вже тричі перевищує початкову суму.