Чехія надала 45 тонн гуманітарної допомоги для українського енергосектору 

За час великої війни з Чехії в Україну вже надійшло 12 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 45 тонн для поточних потребах енергетичних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час зустрічі з чеською урядовою делегацією подякував за допомогу, надану українському енергосектору, та наголосив на поточних потребах енергетичних компаній.

"З Чехії в Україну вже надійшло 12 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 45 тонн, у складі якої, зокрема, трансформатори струму, трансформатори напруги, легкові автомобілі, а також інше обладнання і устаткування, необхідне для проведення відновлювальних робіт на об’єктах, що зазнали російських атак", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, на зустрічі сторони оговорили питанням поглиблення співпраці в галузі відновлюваної та атомної енергетики. Чеська сторона підтвердила зацікавленість у реалізації проектів, пов’язаних з відновленням і розвитком українського енергосектору, зокрема у галузі вітрової і сонячної енергетики.

Додається, що учасники зустрічі підтвердили взаємний інтерес щодо дослідження коридору газотранспортної мережі України, Словаччини і Чехії для транспортування водню, його використання для промисловості та інших споживачів цих країн і надалі - Німеччини.

Нагадаємо:

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Чехія використовує все більше російської нафти – у першій половині цього року частка нафти, імпортованої з російського нафтопроводу "Дружба", становила близько 65%, в порівняння з 56% минулого року.