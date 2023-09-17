У Франції дозволять продавати паливо зі збитками, щоб стримати інфляцію
Французький уряд планує дозволити АЗС продавати пальне зі збитками, скасувавши закон 1963 року, оскільки він намагається знайти нові шляхи стримування інфляції.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн, дію закону буде призупинено на кілька місяців. Такий крок теоретично дозволить посилити конкуренцію між дистриб'юторами, які зможуть знижувати ціни нижче собівартості і намагатися компенсувати втрачену маржу коштом продажу інших товарів і послуг.
"Завдяки цьому безпрецедентному заходу ми отримаємо відчутні результати для французів без субсидування пального", - сказала Борн.
Зазначається, що ціни на пальне є вибухонебезпечним політичним питанням у Франції, де підвищення зборів у 2018 році спричинило рух "жовтих жилетів", який переріс у багатомісячні протести проти рівня життя.
Нагадаємо:
Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує, що інфляція в єврозоні наступного року залишиться вище 3%, що посилює аргументи на користь десятого поспіль підвищення процентної ставки.