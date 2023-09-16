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Росіяни в Криму продають "націоналізовану" українську нерухомість

Субота, 16 вересня 2023, 10:56 - Ігор Пилипів

Так звана  влада Криму заявила, що планує продати близько 100 українських об’єктів нерухомості, у тому числі одну, що належить президенту Зеленському.

Про це повідомив так званий спікер держради Криму Володимир Констянтинов у Telegram.

За словами Констянтинова, у Криму вже проведено вісім аукціонних процедур з реалізації націоналізованої нерухомості та укладено договори купівлі-продажу на суму понад 815 млн рублів. 

"Крім того, найближчим часом заплановано продаж близько 100 об'єктів націоналізованого майна. Це - житлові приміщення, включно з квартирою подружжя Зеленських, об'єкти санаторно-курортного призначення, торговельні та комерційні приміщення. Від їхньої реалізації до бюджету республіки плануються надходження на суму понад 800 млн рублів", – зазначив Констянтинов. 

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Додається, що наразі на відкритих аукціонах розміщено повідомлення про продаж чотирьох житлових приміщень. Від їх реалізації до бюджету Криму плануються надходження на суму близько 27 млн рублів. 

Нагадаємо: 

Раніше повідомлялось, що окупаційна влада Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна "іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо Росії недружні дії" – до переліку увійшли близько 500 об’єктів нерухомості.

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Крим нерухомість РФ
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