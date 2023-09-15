Нафта Brent здорожчала до 94,47 доларів за барель

Нафта марки Brent втретє подорожчала за тиждень, оскільки ринок продовжував згортатися через обмеження пропозиції з Саудівської Аравії та Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як змінились ціни

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 94,47 дол за барель, що на 0,77 дол (0,82%) вище, ніж на закриття попередньої сесії. У четвер ціна цих контрактів збільшилася на 1,82 дол (2%), до 93,7 дол за барель, що є максимумом із 15 листопада.

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Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі здорожчали на 0,83 дол (0,92%), до 90,99 дол за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів піднялася на 1,64 дол (1,9%), до 90,16 дол за барель, найвищого значення з 7 листопада.

Що вплинуло на ціни

Цього тижня Міжнародне енергетичне агентство та Організація країн-експортерів нафти попередили, що ринок буде відчувати дефіцит до кінця року, що сприяло збільшенню цін на нафту більш ніж на 4% після закриття минулої п’ятниці.

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Попит також утримався через зростання ознак того, що США, можливо, зможуть уникнути рецесії, тоді як дані з Китаю перевершують оцінки економістів. Це свідчить про те, що найгірший період спаду минає.

Згортання ринку також відбивається на стрімкому зростанні цін на пальне, зокрема, дизельне пальне досягає рекордно високого сезонного рівня в Нью-Йорку.

Нагадуємо:

Ціни на нафту еталонних марок повернулися до зростання в четвер, 14 вересня, після зниження напередодні.

Економічна правда