Нафта здорожчала після спаду цін напередодні

Ціни на нафту еталонних марок повернулися до зростання в четвер, 14 вересня, після зниження напередодні.

Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни

Листопадові ф'ючерси на Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 0,46 дол (на 0,5%), до 92,34 дол за барель. За день до цього Brent здешевшала на 0,18 дол (на 0,2%) – до 91,88 дол за барель.

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Жовтневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 0,51 дол (0,58%) – до 89,03 дол за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на 0,32 дол (на 0,4%) і досяг 88,52 дол за барель.

Що вплинуло на ціни

Зниженню котирувань 13 вересня сприяли дані про несподіване підвищення нафтових резервів у Сполучених Штатах. Комерційні запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 3,96 млн барелів – до 420,59 млн барелів.

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Товарні запаси бензину зросли на 5,56 млн барелів і склали 220,31 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів збільшилися на 3,93 млн барелів, до 122,53 млн барелів. Експерти очікували зниження запасів нафти на 2,48 млн барелів, зменшення запасів бензину – на 850 тис. барелів і підвищення запасів дистилятів – на 1,4 млн барелів.

Крім того, тиск на котирування чинили дані про прискорення інфляції у Штатах. Споживчі ціни (індекс CPI) у країні у серпні зросли на 3,7% щодо аналогічного місяця минулого року. Інфляція прискорилася порівняно з 3,2% у липні.

Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування й енергоносіїв (індекс Core CPI) сповільнилося у серпні до мінімальних із вересня 2021 року 4,3% у річному вираженні після підйому на 4,7% у липні й збіглося з очікуваннями аналітиків.

Нагадуємо:

Ціни на нафту 11 вересня знизились, оскільки зміцнення долара та економічні занепокоєння в Китаї мали вплив на перспективи попиту, але через тривале скорочення поставок Саудівської Аравією та Росією Brent тримається вище 90 доларів за барель.