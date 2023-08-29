Уряд спрямує 1,7 мільярда на проєкти відновлення в регіонах
Кабінет Міністрів на засіданні 29 серпня ухвалив постанову про перерозподіл субвенції на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. Загальна сума фінансування становитиме 1,7 мільярда гривень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на швидке відновлення уряд виділив безпрецедентне фінансування – понад 43 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
"Сьогодні ухвалюємо важливу постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах", – сказав Шмигаль на засіданні уряду.
Це кошти Європейського інвестиційного банку, які спрямують в бюджети міських, сільських і селищних громад на підконтрольній Україні території.
Нагадуємо:
Фінансову допомогу на відбудову пошкодженого бойовими діями житла за програмою "єВідновлення" отримають 10 тисяч сімей. Загальна сума виплат на будівельні матеріали чи ремонт становить 836 мільйонів гривень.
На середину травня до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ у складі держбюджету надійшло 61,6 мільярда гривень.