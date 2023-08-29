Уряд спрямує 1,7 мільярда на проєкти відновлення в регіонах

урядовий портал

Кабінет Міністрів на засіданні 29 серпня ухвалив постанову про перерозподіл субвенції на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. Загальна сума фінансування становитиме 1,7 мільярда гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на швидке відновлення уряд виділив безпрецедентне фінансування – понад 43 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Сьогодні ухвалюємо важливу постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах", – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Реклама:

Це кошти Європейського інвестиційного банку, які спрямують в бюджети міських, сільських і селищних громад на підконтрольній Україні території.

Нагадуємо:

Фінансову допомогу на відбудову пошкодженого бойовими діями житла за програмою "єВідновлення" отримають 10 тисяч сімей. Загальна сума виплат на будівельні матеріали чи ремонт становить 836 мільйонів гривень.

Реклама:

На середину травня до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ у складі держбюджету надійшло 61,6 мільярда гривень.