Нацбанк підтримує підвищення податків на прибуток для банків

Національний банк підтримує ініціативу підвищення податків на прибуток для банків у вигляді підвищення відсоткової ставки податку на прибуток.

Про це під час пресбрифінгу розповів голова НБУ Андрій Пишний.

"В Україні запровадження додаткового прибутку на доходи банків може бути виправданим тимчасовим кроком з огляду на умови війни. Ми бачимо наразі підстави і фінансові, і юридичні, і якщо хочете з точки зору соціальної справедливості підтримати цю ініціативу", – зазначив він.

Очільник регулятора зазначив, що центробанк наразі готовий запропонувати дискусію щодо того, що саме повинно бути об’єктом оподаткування.

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"Нацбанк з огляду на цю низку аргументів, починаючи від простоти адміністрування і закінчуючи питаннями збалансування комісійного процентного доходу, готовий підтримати зростання відсоткової ставки податку на прибуток. Саме цю версію ми будемо комунікувати найближчим часом з комітетом з питань фінансів і банківської діяльності", – додав Пишний.

Він пояснив, що такий підхід - підвищеної відсоткової ставки податку на прибуток, а не лише оподаткування чистого процентного доходу - на думку НБУ дає можливість уникнути небажаного можливого ефекту, коли внаслідок відсутності додаткового оподаткування комерційного доходу банки почнуть певним чином симетрично здійснювати своє ціноутворення і комісії почнуть зростати.

"Ми вважаємо, що дискусія повинна точитися в першу чергу навколо того, що банки протягом цього періоду отримали колосальні ресурси, ліквідність фактично за нульовою ставкою і дуже повільно сприймали повідомлення-імпульси, які надходили від НБУ, щодо необхідності запропонувати ринку, фізичним та юридичним особам справедливу чесну відсоткову ставку.

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Не може бути у цій фінансовій ситуації, у якій ми всі опинилися, виключних фінансових переможців", – резюмував Пишний.

Нагадуємо:

Національний банк удвічі знизить частку строкових депозитів фізосіб, які банки можуть вкладати у тримісячні депозитні сертифікати під облікову ставку, тобто 20% річних. Вона знизиться з 70% до 35%.